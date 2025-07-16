У Нідерландах суд наказав демонтувати сонячні панелі, які заважають аеропорту

Суд міста Гарлем на заході Нідерландів у середу задовольнив позов аеропорту Схіпхол і наказав демонтувати сонячні панелі біля нього, відблиски від яких заважали пілотам під час посадки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Суддя постановив, що власник сонячного парку біля аеропорту Схіпхол "створив ситуацію, яка становить серйозну загрозу безпеці польотів", незважаючи на те, що муніципалітет надав компанії дозвіл на будівництво.

Компанію зобовʼязали сплатити штраф у розмірі 1 мільйона євро, якщо 78 тисяч сонячних панелей не будуть демонтовані до дати, встановленої судом.

За кожен день, протягом якого панелі залишатимуться на місці, до суми штрафу буде додаватися ще 500 тисяч євро, а загальна сума штрафу може сягнути 25 мільйонів євро.

Парк сонячних батарей був встановлений на початку 2025 року безпосередньо під траєкторіями посадки на двох злітно-посадкових смугах Схіпхола.

Аеропорт вимагав у власника парку демонтувати їх, стверджуючи, що відблиск сонця від панелей засліплює пілотів. У результаті одну злітно-посадкову смугу довелось закривати щодня на кілька днів.

Нині ж адміністрація Схіпхола хоче домогтись демонтажу ще більшої кількості панелей, називаючи рішення суду недостатнім для розблокування нормальної роботи.

Власник парку натомість хоче оскаржити припис суду.

Нагадаємо, у 2024 році в аеропорту Франкфурта-на-Майні через гризуна вночі на кілька годин зникло світло.