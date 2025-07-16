В Нидерландах суд приказал демонтировать солнечные панели, которые мешают аэропорту

Суд города Харлема на западе Нидерландов в среду удовлетворил иск аэропорта Схипхол и приказал демонтировать солнечные панели возле него, отблески от которых мешали пилотам при посадке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Судья постановил, что владелец солнечного парка возле аэропорта Схипхол "создал ситуацию, которая представляет серьезную угрозу безопасности полетов", несмотря на то, что муниципалитет предоставил компании разрешение на строительство.

Компанию обязали выплатить штраф в размере 1 миллиона евро, если 78 тысяч солнечных панелей не будут демонтированы до даты, установленной судом.

За каждый день, в течение которого панели будут оставаться на месте, к сумме штрафа будет добавляться еще 500 тысяч евро, а общая сумма штрафа может достигнуть 25 миллионов евро.

Парк солнечных батарей был установлен в начале 2025 года непосредственно под траекториями посадки на двух взлетно-посадочных полосах Схипхола.

Аэропорт требовал от владельца парка демонтировать их, утверждая, что отблески солнца от панелей ослепляют пилотов. В результате одну взлетно-посадочную полосу приходилось закрывать ежедневно на несколько дней.

Сейчас же администрация Схипхола хочет добиться демонтажа еще большего количества панелей, называя решение суда недостаточным для возобновления нормальной работы.

Владелец парка же хочет обжаловать предписание суда.

Напомним, в 2024 году в аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за грызуна ночью на несколько часов пропал свет.