Новий командувач сил НАТО в Європі запевнив Сирського в підтримці України

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський у середу повідомив про першу телефонну розмову з новим очільником Об’єднаних сил НАТО в Європі Алексусом Гринкевичем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляється на Facebook-сторінці Головнокомандувача ЗСУ.

За словами Сирського, розмова з Гринкевичем "відбулася в дусі справжнього партнерства".

"Отримав тверді зобов'язання щодо підтримки як з боку Америки, так і з боку Альянсу. Після нещодавньої заяви президента США Трампа та генерального секретаря НАТО Рютте про новий пакет озброєнь для України нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці", – додав він.

Головнокомандувач окремо подякував за "надійність і вірність у підтримці Сил оборони України".

Генерал Алексус Гринкевич офіційно обійняв посаду верховного головнокомандувача Обʼєднаних Збройних сил НАТО у Європі на початку липня.

Командування Об’єднаних сил НАТО у Європі займається плануванням і виконанням усіх операцій Альянсу на континенті.

Під час слухань у Сенаті у червні Гринкевич заявив, що Україна може перемогти у війні проти Росії.