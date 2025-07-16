Новый командующий силами НАТО в Европе заверил Сырского в поддержке Украины

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский в среду сообщил о первом телефонном разговоре с новым главой Объединенных сил НАТО в Европе Алексом Гринкевичем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщается на Facebook-странице Главнокомандующего ВСУ.

По словам Сырского, разговор с Гринкевичем "прошел в духе настоящего партнерства".

"Получил твердые обязательства по поддержке как со стороны Америки, так и со стороны Альянса. После недавнего заявления президента США Трампа и генерального секретаря НАТО Рютте о новом пакете вооружений для Украины нас ожидает интенсивный этап сотрудничества в ближайшие месяцы", – добавил он.

Главнокомандующий отдельно поблагодарил за "надежность и верность в поддержке Сил обороны Украины".

Генерал Алексус Гринкевич официально занял пост верховного главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе в начале июля.

Командование Объединенных сил НАТО в Европе занимается планированием и выполнением всех операций Альянса на континенте.

Во время слушаний в Сенате в июне Гринкевич заявил, что Украина может победить в войне против России.