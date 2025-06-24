Майбутній командувач сил НАТО в Європі вважає, що Україна може перемогти РФ

Номінований США на посаду верховного головнокомандувача Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявив, що Україна може перемогти у війні проти Росії.

Про це він сказав під час слухань у Сенаті США у вівторок, передає "Європейська правда".

Гринкевич відповідав на питання сенатора Томмі Табервілля про перспективи війни Росії проти України і те, чи може остання перемогти.

"Сенаторе, я вважаю, що Україна може перемогти", – заявив у відповідь генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США.

"Я вважаю, що коли ваша батьківщина перебуває під загрозою, ви боретеся з такою завзятістю, яку нам важко уявити, оскільки ми ніколи не опинялися в такій ситуації", – додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на початку червня офіційно номінував Гринкевича новим верховним головнокомандувачем Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі.

Паралельно з посадою командувача НАТО в Європі Алексус Гринкевич буде очолювати Європейське командування Збройних сил США.

Його заява в Сенаті контрастує з офіційною позицією адміністрації Дональда Трампа, яка наполягає, що військового вирішення конфлікту не існує і сторони повинні укласти "угоду".