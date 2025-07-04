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У НАТО офіційно змінився командувач Об’єднаних сил у Європі

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Новини — П'ятниця, 4 липня 2025, 17:01 — Марія Ємець

Командування Об’єднаних сил НАТО у Європі очолив американський генерал Алексус Гринкевич, змінивши на цій посаді Крістофера Каволі.

Про це повідомила пресслужба Північноатлантичного альянсу, пише "Європейська правда". 

4 липня у головній штаб-квартирі Об’єднаних сил НАТО у Європі в Монсі (Бельгія) відбулась офіційна церемонія передачі командування американському генералу повітряних сил Алексусу Гринкевичу.

Пресслужба НАТО
Пресслужба НАТО

Його попередником на цій посаді з 2022 року був американський генерал Крістофер Каволі. 

Генсек НАТО Марк Рютте подякував Каволі за його внесок у модернізацію колективної оборони і роботу, пов’язану з реакцією на повномасштабний напад Росії на Україну. 

Зокрема, Рютте подякував Каволі за посилення присутності НАТО у Балтійському морі задля захисту критичної інфраструктури і створення нового командування у Німеччині, що у тому числі посилює підтримку України. 

Щодо Гринкевича він зазначив, що той, як колишній пілот винищувача, має "глибоке розуміння загроз для нас із повітря та в інших сферах". Останній рік перед цим призначенням Гринкевич обіймав у США посаду директора з операцій Об'єднаного штабу.

Нагадаємо, призначення генерала Гринкевича на посаду погодили у червні 2025 року. Паралельно з посадою верховного головнокомандувача Обʼєднаних Збройних сил НАТО у Європі Гринкевич буде командувачем Європейського командування Збройних сил США.

Командування Об’єднаних сил НАТО у Європі займається плануванням і виконанням усіх операцій Альянсу на континенті. 

Рішення про призначення Гринкевича називали у ЗМІ "тимчасовим полегшенням" для європейських союзників по НАТО на тлі побоювань про швидкий відхід США від безпекових питань у Європі.

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