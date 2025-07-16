У Болгарії вже тиждень протестують через арешт опозиційного мера

Арешт мера третього за розміром болгарського міста Варна в середу спричинив нові протести, учасники яких називають звинувачення в корупції проти посадовця політично мотивованими.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Мера Варни Благоміра Коцева минулого тижня затримали за звинуваченням у розкраданні коштів для фінансування своєї партії "Продовжуємо зміни".

Коцев заперечує звинувачення, а його прихильники звинувачують болгарську владу в маніпулюванні судовою системою з метою тиску на політичних опонентів.

У середу тисячі людей вийшли на демонстрацію перед будівлею суду в Софії з плакатами "Закон не є зброєю!" Він був однією з низки акцій, що відбулися після арешту мера Варни.

Група Європейського парламенту "Оновити Європу", до якої належить партія Коцева, також закликала до його звільнення, назвавши арешт "політичним репресіями" і засудивши "прямий напад на європейські цінності".

Арешт Коцева став одним із багатьох за останні тижні, які сколихнули партію "Продовжуємо зміни", проти членів якої порушили кримінальні справи за підозрою в корупції.

На цьому тлі колишній прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков оголосив про відставку з посади співголови партії.

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