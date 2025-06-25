Проєвропейський експремʼєр Болгарії йде з рідної партії на тлі звинувачень у корупції

Колишній прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков у середу оголосив про відставку з посади співголови партії "Продовжуємо зміни" після розслідувань імовірної корупції членів політсили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sofia Globe.

В останні дні з партії "Продовжуємо зміни", яка позиціонує себе як ліберальна та проєвропейська, пішли кілька відомих діячів – зокрема мерів найбільших районів болгарської столиці.

Вони заявили, що на них тиснули для маніпулювання процедурами держзакупівель на користь партії.

Найбільш гучним скандалом стало затримання члена "Продовжуємо зміни", заступника мера Софії Ніколи Барбутова за підозрою в корупції. Наступного дня ЗМІ отримали запис розмови нібито Барбутова з іншим членом партії, де ті обговорювали шахрайство на закупівлях.

На зустрічі з журналістами в середу Петков узяв на себе політичну відповідальність за призначення фігурантів корупційного скандалу і заявив про свою відставку з посади співголови "Продовжуємо зміни" та складання мандата.

"Сьогодні я йду у відставку не тому, що я причетний до корупції, а тому, що корупція існує на рівні мера Софії", – заявив Петков.

Кирил Петков був прем'єр-міністром у короткотривалому чотирипартійному уряді Болгарії у 2021-2022 роках.

Партія зазнала втрат після повномасштабного вторгнення Росії в Україну через непопулярні кроки зі зменшення залежності від російського газу й нафти, а також після згоди у 2023 році на коаліцію з ідеологічними опонентами – партією ГЕРБ-СДС експремʼєра Бойко Борисова, яка розвалилась через рік.