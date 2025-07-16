В Болгарии уже неделю протестуют из-за ареста оппозиционного мэра

Арест мэра третьего по величине болгарского города Варна в среду вызвал новые протесты, участники которых называют обвинения в коррупции против чиновника политически мотивированными.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Мэр Варны Благомир Коцев на прошлой неделе был задержан по обвинению в хищении средств для финансирования своей партии "Продолжаем изменения".

Коцев отрицает обвинения, а его сторонники обвиняют болгарские власти в манипулировании судебной системой с целью давления на политических оппонентов.

В среду тысячи людей вышли на демонстрацию перед зданием суда в Софии с плакатами "Закон не оружие!" Она была одной из серии акций, состоявшихся после ареста мэра Варны.

Группа Европейского парламента "Обновить Европу", к которой принадлежит партия Коцева, также призвала к его освобождению, назвав арест "политической репрессией" и осудив "прямое посягательство на европейские ценности".

Арест Коцева стал одним из многих за последние недели, которые всколыхнули партию "Продолжаем изменения", против членов которой возбудили уголовные дела по подозрению в коррупции.

На этом фоне бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков объявил об отставке с поста сопредседателя партии.

Читайте также: Иллюзия стабильности: что удерживает Болгарию от сползания в кризис и какие последствия это будет иметь.