Норвегія каже про "хороший тон" у переговорах зі США про тарифи
Норвегія вважає, що її переговори зі Сполученими Штатами щодо нових умов торгівлі просуваються добре, але вона готується до потенційного встановлення тарифів адміністрацією Трампа.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтервʼю Bloomberg заявив міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг.
За словами Столтенберга, "у нас хороший тон" у торговельних переговорах зі США, і сторони працюють над рішенням, яке може запобігти підвищенню тарифів.
"Якщо цього не відбудеться, то ми будемо більше торгувати з іншими країнами, ніж зі США, оскільки мита призведуть до скорочення торгівлі. Але ми продовжимо торгувати між собою", – додав він.
Глава норвезького Мінфіну також сказав, що його країна підтримує тісні контакти з Європейським Союзом і США з питання тарифів.
Норвегія є однією з близько 60 країн, які прагнуть укласти угоду зі США, щоб уникнути підвищення тарифів, про яке Дональд Трамп оголосив на початку року.
Тим часом президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти тарифи у розмірі 30%.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цього заявила, що ЄС підготував контрзаходи, але не буде їх застосовувати, поки є можливість розв'язати питання шляхом переговорів.