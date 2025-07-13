Фон дер Ляєн про тарифи Трампа: ЄС підготував контрзаходи, але ще не час

Європейський Союз підготував контрзаходи у відповідь на підвищення тарифів на європейські товари Сполученими Штатами, але не буде їх застосовувати, поки є можливість вирішити питання шляхом переговорів.

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у спілкуванні з журналістами в Брюсселі у неділю, 13 липня, передає кореспондентка "Європейської правди".

У Євросоюзі вважають, що можливості вирішити проблему з тарифами США шляхом перемовин ще не вичерпалась, хоча й мають підготовані заходи у відповідь.

"З самого початку ми працювали над підготовкою і наразі готові відповісти контрзаходами. Ми підготувалися до цього і можемо відповісти у разі потреби" – заявила фон дер Ляєн.

Тим не менш, посадовиця додала, що віддає перевагу вирішенню питання шляхом перемовин.

"Ми завжди чітко заявляли, що віддаємо перевагу узгодженому рішенню. Це залишається чинним і зараз. Ми скористаємося часом, який маємо до 1 серпня", – підкреслила очільниця Єврокомісії.

Вона констатувала, що Сполучені Штати надіслали у Брюссель листа з переліком заходів, "які набудуть чинності, якщо не буде досягнуто узгодженого рішення".

"Тому ми також продовжимо призупинення наших контрзаходів до початку серпня. Водночас ми продовжимо підготовку подальших контрзаходів, щоб бути повністю готовими", – повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 12 липня президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти мита у розмірі 30%.

ЄС раніше запропонував США встановити універсальний тариф у 10% на європейські товари з виключеннями для деяких секторів.

Прем’єр Нідерландів зазначив, що анонсований Трампом крок є неправильним шляхом та пообіцяв політичну підтримку керівництву ЄС.