Трамп анонсував 30% мита проти ЄС і Мексики з серпня

Президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти мита у розмірі 30%.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", оголошення з цього приводу він зробив у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп оголосив, що з 1 серпня США почнуть застосовувати тарифи у розмірі 30% до імпорту з Європейського союзу і Мексики.

Він додав, що ця тарифна ставка "набагато менша, ніж потрібно, щоб ліквідувати торговий дефіцит, який ми маємо з ЄС", та додав, що європейським компаніям не потрібно буде його сплачувати, якщо вони розмістять виробництво у США.

За кілька днів до цього американський президент заявив, що з серпня застосує 35-відсоткові мита до канадського імпорту у США, а також – що планує застосувати тарифи у розмірі 15-20% до решти торгових партнерів.

Нагадаємо, торгові перемовини США з Канадою та Євросоюзом все ще інтенсивно продовжуються. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз "працює день і ніч", щоб досягти домовленості.

ЄС раніше запропонував США встановити універсальний тариф у 10% на європейські товари з виключеннями для деяких секторів.

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що ЄС "готовий вжити контрзаходів" проти США, якщо не вдасться досягти справедливої торговельної угоди.