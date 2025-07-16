Норвегия говорит о "хорошем тоне" в переговорах с США о тарифах

Норвегия считает, что ее переговоры с Соединенными Штатами о новых условиях торговли продвигаются хорошо, но она готовится к потенциальному введению тарифов администрацией Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Bloomberg заявил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, "у нас хороший тон" в торговых переговорах с США, и стороны работают над решением, которое может предотвратить повышение тарифов.

"Если этого не произойдет, то мы будем больше торговать с другими странами, чем с США, поскольку пошлины приведут к сокращению торговли. Но мы продолжим торговать между собой", – добавил он.

Глава норвежского Минфина также сказал, что его страна поддерживает тесные контакты с Европейским Союзом и США по вопросу тарифов.

Норвегия является одной из около 60 стран, которые стремятся заключить соглашение с США, чтобы избежать повышения тарифов, о котором Дональд Трамп объявил в начале года.

Между тем президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать тарифы в размере 30%.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этого заявила, что ЕС подготовил контрмеры, но не будет их применять, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров.