Британія і Німеччина пообіцяють захищати один одного в новій угоді про співпрацю

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підпишуть в четвер новий англо-німецький договір, який містить зобов'язання допомагати один одному в разі збройного нападу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Стармер і попередник Мерца, соціал-демократ Олаф Шольц, заклали основу для пакту на зустрічі в серпні минулого року в Берліні, коли британський прем'єр назвав його "частиною ширшого перезавантаження, заснованого на новому дусі співпраці".

Лідер німецьких консерваторів Мерц висловив свій жаль з приводу виходу Великої Британії з Європейського Союзу і пообіцяв об'єднати зусилля зі Стармером для протистояння таким викликам, як торговельний наступ Дональда Трампа і війна в Україні. Його візит до Лондона відбувається через тиждень після того, як президент Франції Емманюель Макрон здійснив перший державний візит до Великої Британії після Brexit, що сприяло зміцненню більш теплих англо-французьких відносин.

За словами німецького високопосадовця, зобов'язання щодо взаємної оборони є реакцією як на дедалі агресивнішу Росію, так і на дедалі більше занепокоєння європейських союзників щодо зобов'язань США перед НАТО за президента Трампа.

Водночас це положення не має замінити принцип колективної оборони, що лежить в основі договору НАТО, додав посадовець.

Для Німеччини оборонний елемент є особливо важливим, оскільки Британія, разом з Францією, є однією з двох ядерних держав Європи. Німеччина не володіє власними ядерними боєголовками, але користується захисною "парасолькою", яку США поширили над континентом.

Ядерна зброя не згадується в новому договорі прямо, за словами німецького урядовця.

Згідно із заявою офісу Стармера, протягом наступного десятиліття країни також візьмуть на себе зобов'язання створити нову ракетну систему дальнього радіусу дії – Deep Precision Strike ("Високоточний удар"). Вона матиме дальність дії понад 2000 кілометрів і допоможе посилити британський і європейський оборонні сектори завдяки "значним промисловим інвестиціям".

Договір також містить заходи, що стосуються торгівлі, транспорту і нелегальної міграції, що є частиною зусиль, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків Brexit. Очікується, що поряд з пактом Німеччина візьме на себе зобов'язання зробити незаконним сприяння нелегальній міграції до Великої Британії, а відповідні законодавчі зміни мають бути ухвалені до кінця року, повідомили в офісі Стармера.

За словами німецького урядовця, після нещодавньої угоди між Британією і США Мерц і Стармер також обговорять торговельні переговори між Брюсселем і Вашингтоном, що тривають.

Окрім угоди, Британія та Німеччина також оголосять про комерційні інвестиції на суму понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів (268 мільйонів доларів), які створять близько 600 нових робочих місць.

За даними ЗМІ, Мерц також планує пізніше цього року відвідати Китай з першим візитом разом із делегацією вищих керівників бізнесу.

Крім того, наприкінці цього місяця Мерц і президент Франції Емманюель Макрон спробують залагодити франко-німецьку суперечку щодо винищувачів нового покоління під час особистої зустрічі у Берліні.