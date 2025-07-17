Британия и Германия пообещают защищать друг друга в новом соглашении о сотрудничестве

Премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подпишут в четверг новый англо-германский договор, который включает в себя обязательства помогать друг другу в случае вооруженного нападения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Стармер и предшественник Мерца, социал-демократ Олаф Шольц, заложили основу для пакта на встрече в августе прошлого года в Берлине, когда британский премьер назвал его "частью более широкой перезагрузки, основанной на новом духе сотрудничества".

Лидер немецких консерваторов Мерц выразил свое сожаление по поводу выхода Великобритании из Европейского Союза и пообещал объединить усилия со Стармером для противостояния таким вызовам, как торговое наступление Дональда Трампа и война в Украине. Его визит в Лондон происходит через неделю после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон совершил первый государственный визит в Великобританию после Brexit, что способствовало укреплению более теплых англо-французских отношений.

По словам немецкого чиновника, обязательства по взаимной обороне являются реакцией как на все более агрессивную Россию, так и на растущее беспокойство европейских союзников относительно обязательств США перед НАТО при президенте Трампе.

В то же время это положение не должно заменить принцип коллективной обороны, лежащий в основе договора НАТО, добавил чиновник.

Для Германии оборонный элемент особенно важен, поскольку Великобритания, вместе с Францией, является одной из двух ядерных держав Европы. Германия не обладает собственными ядерными боеголовками, но пользуется защитным "зонтиком", который США распространили над континентом.

Ядерное оружие не упоминается в новом договоре прямо, по словам немецкого чиновника.

Согласно заявлению офиса Стармера, в течение следующего десятилетия страны также возьмут на себя обязательства создать новую ракетную систему дальнего радиуса действия – Deep Precision Strike ("Высокоточный удар"). Она будет иметь дальность действия более 2000 километров и поможет усилить британский и европейский оборонные секторы благодаря "значительным промышленным инвестициям".

Договор также содержит меры, касающиеся торговли, транспорта и нелегальной миграции, что является частью усилий, направленных на минимизацию негативных последствий Brexit. Ожидается, что наряду с пактом Германия возьмет на себя обязательства сделать незаконным содействие нелегальной миграции в Великобританию, а соответствующие законодательные изменения должны быть приняты до конца года, сообщили в офисе Стармера.

По словам немецкого чиновника, после недавнего соглашения между Британией и США Мерц и Стармер также обсудят торговые переговоры между Брюсселем и Вашингтоном, которые продолжаются.

Кроме соглашения, Великобритания и Германия также объявят о коммерческих инвестициях на сумму более 200 миллионов фунтов стерлингов (268 миллионов долларов), которые создадут около 600 новых рабочих мест.

По данным СМИ, Мерц также планирует позже в этом году посетить Китай с первым визитом вместе с делегацией высших руководителей бизнеса.

Кроме того, в конце этого месяца Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон попытаются уладить франко-германский спор по истребителям нового поколения во время личной встречи в Берлине.