ЗМІ: Мерц і Макрон зустрінуться, щоб спробувати владнати конфлікт навколо винищувачів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон спробують залагодити франко-німецьку суперечку щодо винищувачів нового покоління під час особистої зустрічі в Берліні наприкінці цього місяця.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Зустріч двох лідерів запланована на тиждень з 21 липня, перед міністерськими переговорами між урядами двох країн.

За словами джерел, знайомих з ходом переговорів, на перший план вийшли розбіжності з приводу винищувача Future Combat Air System.

Зустріч Макрона і Мерца матиме вирішальне значення для відновлення робіт над літаком нового покоління на тлі суперечок між двома основними оборонними підрядниками з приводу контролю над проєктом, заявили джерела.

Французька компанія Dassault Aviation SA публічно заявила про намір взяти на себе керівну роль у розробці літака FCAS, який вона спільно розробляє з Airbus SE та іспанською компанією Indra Sistemas SA.

Своєю чергою Airbus заявила, що такі маневри суперечать раніше узгодженим домовленостям і можуть поставити під загрозу реалізацію програми.

Джерела розповідають, що Dassault нещодавно зажадала 80% частки робіт у програмі FCAS. Як наслідок, у понеділок у канцелярії Берліна відбулася кризова нарада за участю представників Airbus та коаліції, на якій обговорювали вимоги Франції, повідомили співрозмовники.

Німеччина категорично проти вимоги про 80%, зазначило одне з джерел. Хоча Берлін сподівається, що проєкт ще можна врятувати, вимога Dassault поставила під великий сумнів його реалістичність, заявили двоє джерел.

Конфлікт вийшов у публічну площину минулого місяця на Паризькому авіасалоні, де глава Airbus Defense and Space Міхаель Шоельхорн висловив жаль з приводу того, що французька сторона намагається переглянути ретельно розроблені умови співпраці між партнерами з проєкту FCAS.

На тому ж заході генеральний директор Dassault Aviation Ерік Трапп'є знову заявив про свої претензії на роль лідера, натякнувши, що французька компанія може діяти самостійно, якщо партнери не дійдуть згоди.

Як відомо, у 2022 році досягли домовленості про початок наступного етапу розробки FCAS – найбільшого в Європі оборонного проєкту з орієнтовною вартістю понад 100 мільярдів євро.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Німеччина та Франція затвердили план спільної розробки "танка майбутнього".