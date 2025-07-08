ЗМІ: Мерц готує свій перший візит до Китаю

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує пізніше цього року відвідати Китай з першим візитом разом із делегацією вищих керівників бізнесу.

Про це стало відомо агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Агентство зазначає, що візит Мерца матиме символічне значення для зміцнення відносин між двома країнами на тлі суперечок із США щодо торговельних мит.

За словами поінформованого співрозмовника, китайські компанії сподіваються збільшити інвестиції в Німеччину, і візит Мерца може бути використаний для налагодження відносин після попередніх напружених відносин з Берліном.

Поїздка, яка може відбутися вже в жовтні, ще не затверджена, і деталі можуть змінитися.

Представник канцелярії Мерца відмовився від коментарів. Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на запит про коментар.

Поки що Мерц також займає жорстку публічну позицію щодо Китаю, уникаючи при цьому повномасштабного протистояння.

Раніше цього року він підкреслив занепокоєння з приводу близькості Китаю до Росії, пообіцявши зменшити залежність Німеччини від другої за величиною економіки світу.

Інформація про візит Мерца з’явилась на тлі того, як Німеччина викликала посла Китаю через застосування китайськими військовими лазера проти німецького літака, залученого до операції ЄС ASPIDES.

За даними ЗМІ, інцидент стався під час наближення літака до китайського фрегата.