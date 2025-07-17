У МЗС Польщі поділилися деталями зустрічі з представником РФ після ударів по заводу у Вінниці

У Міністерстві закордонних справ Польщі передали дипломату Росії, що продукція польської компанії "Барлінек" в Україні має цивільне призначення, тому завдання Росією удару по заводу компанії у Вінниці суперечить міжнародному праву і може мати в майбутньому свої правові наслідки.

Про це в коментарі Укрінформу розповів речник МЗС Польщі Павел Вронський, пише "Європейська правда".

Вронський заявив, що наразі, поки триває війна, складно щось зробити Росії, проте "ця ситуація в майбутньому матиме свої правові наслідки, які Росія повинна брати до уваги".

Речник МЗС Польщі зазначив, що йому наразі невідомо про те, чи компанія "Барлінек" після російського бомбардування може отримати фінансову допомогу з боку польської влади, зауваживши, що такі питання мають вирішуватися на рівні уряду країни.

Нагадаємо, 16 липня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що польська фабрика "Барлінек" у Вінниці зазнала влучань російських дронів.

17 липня Польща викликала на розмову представника посольства Росії у зв’язку з влучанням "Шахедів" у підприємство.