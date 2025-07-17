Польща викликала представника посольства РФ через удар по польській фабриці у Вінниці

Польща викликала на розмову представника посольства Росії у зв’язку з влучанням "Шахедів" у підприємство польської компанії у Вінниці.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС Польщі, пише "Європейська правда".

Як зазначають, виклик представника посольства РФ відбувся 16 липня, після ночі, коли ударні БПЛА поцілили у підприємство групи "Барлінек" у Вінниці, що виготовляє покриття для підлоги.

Polskie MSZ zakomunikowało wczoraj przedstawicielowi ambasady Federacji Rosyjskiej, że atak na fabrykę firmy "Barlinek" w Winnicy, będącą polską własnością, a zajmującą się wyłącznie produkcją cywilną, jest złamaniem prawa międzynarodowego. – Rzecznik MSZ (@RzecznikMSZ) July 17, 2025

"Вчора Міністерство закордонних справ Польщі повідомило представнику російського посольства, що атака на фабрику "Барлінек" у Вінниці, що є польським бізнесом і займається виключно цивільним виробництвом, є порушенням міжнародного права", – зазначили на сторінці речника МЗС Польщі у соцмережі Х.

Нагадаємо, 16 липня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що польська фабрика "Барлінек" у Вінниці зазнала влучань російських дронів.

Сікорський сподівається, що Європейський Союз зможе найближчим часом ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії. Також він пообіцяв подальші поставки військової допомоги Україні.