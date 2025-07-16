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МЗС Польщі: у Вінниці російські БПЛА поцілили у польське підприємство

Новини — Середа, 16 липня 2025, 11:43 — Марія Ємець

Внаслідок російської атаки ударних БПЛА у Вінниці пошкоджена фабрика польської групи Barlinek, там є постраждалі. 

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише "Європейська правда". 

Сікорський повідомив, що під час атаки російських ударних БПЛА по Вінниці пошкоджене підприємство польської Barlinek Group.

"Керівник заводу щойно повідомив мені, що це була умисна атака з трьох напрямків. Є постраждалі, у тому числі двоє з тяжкими опіками. На місці працюють українські служби, присутні також представники нашого консульства. Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів", – написав очільник МЗС Польщі.

Barlinek Group займається виробництвом дерев’яного покриття для підлоги.

За останньою інформацією, у Вінниці загалом вісім постраждалих. Протягом вечора й ночі під російськими ударами опинились також прифронтовий Краматорськ, Харків та Кривий Ріг, у всіх містах є руйнування. 

Мешканці румунських містечок над Дунаєм стали свідками чергових ударів РФ біля Ізмаїла.

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Війна з РФ Польща
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