В МИД Польши поделились деталями встречи с представителем РФ после ударов по заводу в Виннице

В Министерстве иностранных дел Польши передали дипломату России, что продукция польской компании "Барлинек" в Украине имеет гражданское назначение, поэтому нанесение Россией удара по заводу компании в Виннице противоречит международному праву и может иметь в будущем свои правовые последствия.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал представитель МИД Польши Павел Вронский, пишет "Европейская правда".

Вронский заявил, что сейчас, пока идет война, сложно что-то сделать России, однако "эта ситуация в будущем будет иметь свои правовые последствия, которые Россия должна принимать во внимание".

Представитель МИД Польши отметил, что ему пока неизвестно о том, может ли компания "Барлинек" после российской бомбардировки получить финансовую помощь со стороны польских властей, отметив, что такие вопросы должны решаться на уровне правительства страны.

Напомним, 16 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что польская фабрика "Барлинек" в Виннице подверглась попаданиям российских дронов.

17 июля Польша вызвала на разговор представителя посольства России в связи с попаданием "Шахедов" в предприятие.