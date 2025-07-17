Рада перепризначила Сибігу главою МЗС

Верховна Рада у четвер, 17 липня, у рамках затвердження нового уряду на чолі з Юлією Свириденко перепризначила на посаді міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Про результати голосування повідомив нардеп Олексій Гончаренко, пише "Європейська правда".

Як відомо, за призначення нового уряду голосували пакетом, проте посади міністрів закордонних справ та оборони розглядалися окремо, оскільки їх до парламенту подає президент.

За перепризначення Сибіги головою зовнішньополітичного відомства проголосував 271 депутат.

Нагадаємо, у новому уряді Тарас Качка обійме посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Цю посаду раніше обіймала Ольга Стефанішина.

Цього ж дня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США.