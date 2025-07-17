Зеленский пригласил посла Украины в ЕС приехать в Киев на время смены правительства

Президент Владимир Зеленский провел встречу послом Украины в Европейском Союзе Всеволодом Ченцовым, которого пригласил приехать на время смены правительства.

Об этом он написал у себя в соцсетях, передает "Европейская правда".

В четверг, 17 июля, Зеленский встретился с Ченцовым. Украинский лидер поделился, что пригласил его приехать в Киев именно во время смены правительственной конфигурации.

"Будем укреплять наши шаги на евроинтеграционном направлении", – заверил украинский президент.

Напомним, в этот день Верховная Рада проголосовала за назначение нового правительства, в котором Тарас Качка займет должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – он заменит на этой позиции Ольгу Стефанишину.

Новое правительство поддержали 253 депутата.

Также в рамках утверждения нового правительства во главе с Юлией Свириденко Верховная Рада переназначила на должности министра иностранных дел Андрея Сибигу.