Рада призначила Тараса Качку віцепрем'єром з європейської інтеграції

Верховна Рада у четвер проголосувала за призначення нового уряду, у якому Тарас Качка обійме посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – він замінить на цій позиції Ольгу Стефанішину.

Про результати голосування повідомив нардеп Олексій Гончаренко, пише "Європейська правда".

За призначення нового уряду Юлії Свириденко голосували пакетом (окрім посад міністрів закордонних справ та оборони). Новий уряд підтримали 253 депутати.

Напередодні голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що майбутній склад уряду передбачає заміну віцепремʼєр-міністра, відповідального за євроінтеграцію. У четвер Качку офіційно номінували на посаду.

Як повідомляла "ЄвроПравда", призначена у четвер прем’єр-міністром України Юлія Свириденко висловила побажання, щоб координацією євроінтеграції опікувався її заступник у Мінекономіки, торговий представник України Тарас Качка.

Качка має тривалий досвід роботи на євроінтеграційному треку, вів переговори щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС, але фокусувався переважно на торговельних питаннях.

У четвер президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення попередниці Качки на посаді Ольги Стефанішиної спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США. Стефанішина повинна стати новим послом України у Вашингтоні.