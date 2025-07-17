У Польщі вилучили з продажу книгу про Дуду із провокаційною назвою

Книгу про президента Польщі Анджея Дуду під назвою "Debil. Studium przypadku" ("Дебіл. Випадок з практики") тимчасово вилучили з продажу через її назву, яка викликала сумніви щодо відповідності до закону.

Про це пише Onet, передає "Європейська правда".

Йдеться про книгу, головним героєм якої є Анджей Дуда. Назва книги та її зміст викликали численні скарги, у зв’язку з чим Empik, польська комерційна мережа, яка продає книги, розпочала перевірку щодо можливого порушення статті 135(2) Кримінального кодексу Польщі, яка передбачає кримінальну відповідальність за публічні образи президента країни.

За цією статтею передбачено покарання до трьох років ув’язнення.

Менеджерка з корпоративних комунікацій Empik повідомила, що продаж книги призупинено до завершення перевірки, після чого буде прийнято рішення про можливе повернення видання до продажу.

Вона також наголосила, що мережа не втручається в ідеологічний чи змістовний аспект книг, які продає, якщо вони не порушують закон, а прагне забезпечити широкий доступ до різних видань.

Книга була видана у травні цього року Інститутом управління інформацією. На обкладинці розміщена фотографія Анджея Дуди, а видання позиціонується як "унікальна прощальна подорож у минуле разом з дебілом".

Назва посилається на висловлювання письменника Якуба Жульчика, який у соцмережах назвав президента "дебілом" і був звинувачений у образі, але справа була закрита.

Зверенемо увагу, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Дуда завершує свій термін в поганому психологічному стані.

Причиною стало те, що в нещодавньому інтерв’ю Дуда говорив про недоліки польської судової системи і поділився думкою, яку колись почув (але не уточнив, кому вона належить).

"Ви знаєте, чому в Польщі так багато зради і нахабного бунту? Тому що давно нікого не повісили за зраду. Це жахливо, але в цих словах є правда", – зазначив президент Польщі.

Ці слова польського президента викликали критику низки місцевих політиків.