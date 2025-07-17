В Польше изъяли из продажи книгу о Дуде с провокационным названием

Книга о президенте Польши Анджее Дуде под названием "Debil. Studium przypadku" ("Дебил. Случай из практики") временно изъята из продажи из-за ее названия, которое вызвало сомнения о соответствии с законом.

Об этом пишет Onet, передает "Европейская правда".

Речь идет о книге, главным героем которой является Анджей Дуда. Название книги и ее содержание вызвали многочисленные жалобы, в связи с чем Empik, польская коммерческая сеть, которая продает книги, начала проверку на возможное нарушение статьи 135(2) Уголовного кодекса Польши, которая предусматривает уголовную ответственность за публичные оскорбления президента страны.

По этой статье предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

Менеджер по корпоративным коммуникациям Empik сообщила, что продажа книги приостановлена до завершения проверки, после чего будет принято решение о возможном возврате издания в продажу.

Она также подчеркнула, что сеть не вмешивается в идеологический или содержательный аспект продаваемых книг, если они не нарушают закон, а стремится обеспечить широкий доступ к различным изданиям.

Книга была издана в мае этого года Институтом управления информацией. На обложке размещена фотография Анджея Дуды, а издание позиционируется как "уникальное прощальное путешествие в прошлое вместе с дебилом".

Название отсылает к высказываниям писателя Якуба Жульчика, который в соцсетях назвал президента "дебилом" и был обвинен в оскорблении, но дело было закрыто.

Обратим внимание, что недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Дуда завершает свой срок в плохом психологическом состоянии.

Причиной стало то, что в недавнем интервью Дуда говорил о недостатках польской судебной системы и поделился мнением, которое когда-то услышал (но не уточнил, кому оно принадлежит).

"Вы знаете, почему в Польше так много предательства и наглого бунта? Потому что давно никого не повесили за предательство. Это ужасно, но в этих словах есть правда", – отметил президент Польши.

Эти слова польского президента вызвали критику ряда местных политиков.