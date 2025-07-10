Дуда наробив галасу в Польщі після заклику "вішати суддів за зраду"

Висловлювання польського президента Анджея Дуди про "повішення зрадників", які він зробив в інтервʼю напередодні, викликали критику місцевих політиків.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі RMF FM.

В опублікованому напередодні інтервʼю кільком YouTube-каналам Дуда говорив про недоліки польської судової системи і поділився думкою, яку колись почув (але не уточнив, кому вона належить).

"Ви знаєте, чому в Польщі так багато зради і нахабного бунту? Тому що давно нікого не повісили за зраду". Це жахливо, але в цих словах є правда", – зазначив президент Польщі.

Ця заява викликала значне обурення, зокрема з боку політиків урядової коаліції.

"Вішати суддів? Жоден демократичний президент не пропонує такого. Це ганебно, небезпечно і абсолютно неприпустимо. Анджей Дуда остаточно зганьбив посаду президента", – заявила, приміром, євродепутатка Каміла Гасюк-Піхович.

Реагуючи на хвилю обурення, Дуда поділився на Х статтею від грудня 2021 року, в якій цитували слова премʼєр-міністра Дональда Туска під час протесту проти закону, який мав на меті виявити "звʼязки" Туска з Росією.

Тодішній лідер опозиції присвятив Дуді та голові на той час партії влади "Право і справедливість" уривок з вірша Чеслава Мілоша "Ти, що скривдив", де є зокрема такі рядки: "Вже краще б тобі – холодне світання, / Мотузка й гілка, що тягар гойдає".

Щоправда, цей аргумент президента Польщі не надто переконав його критиків, які почали закидати йому уподібнення до Туска, яке він сам же й критикує.

Нагадаємо, напередодні Анджей Дуда також критично висловився про ставлення союзників і України до Польщі, зокрема в контексті постачання військової допомоги через аеропорт Жешув.

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