Туск про останні заяви Дуди: завершує свій термін в поганому психологічному стані

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на нещодавні заяви президента Анджея Дуди, який закликав "вішати зрадників" з суддівського корпусу.

Заяву Туска наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".

Польський прем’єр назвав ці слова Дуди "настільки неймовірними", що він подумав, "що це маніпуляція".

На його думку, ця заява свідчить про те, що Дуда "закінчує свою роботу в поганому психологічному стані".

Туск зазначив, що висловлювання Дуди були "просто дуже неприємними і надзвичайно нерозумними" та "насправді незрозумілими".

"Те, що такі думки спадають на думку президенту Дуді, свідчить про те, що він закінчує свою роботу в поганому стані, в поганому психологічному стані. Шкода. Я б хотів, щоб президент закінчив свою каденцію в кращому стилі", – резюмував він.

В нещодавньому інтерв’ю Дуда говорив про недоліки польської судової системи і поділився думкою, яку колись почув (але не уточнив, кому вона належить).

"Ви знаєте, чому в Польщі так багато зради і нахабного бунту? Тому що давно нікого не повісили за зраду". Це жахливо, але в цих словах є правда", – зазначив президент Польщі.

Ці слова польського президента викликали критику низки місцевих політиків.

Нагадаємо, Дуда також критично висловився про ставлення союзників і України до Польщі, зокрема в контексті постачання військової допомоги через аеропорт Жешув.