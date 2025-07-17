На півночі Польщі військове авто потрапило в ДТП, є постраждалі

Троє людей були доставлені до лікарні після зіткнення військового автомобіля з легковим у селі Снопки у Вармінсько-Мазурському воєводстві на північному сході Польщі.

Про це повідомила Повітова команда Державної пожежної служби в Піші (Вармінсько-Мазурське воєводство), пише "Європейська правда".

Зазначається, що вранці в середу надзвичайники отримали повідомлення про зіткнення легкового автомобіля з військовим транспортним засобом на національній дорозі № 58 поблизу села Снопки.

"Після прибуття на місце події пожежних команд з Піша, керівник рятувальних робіт виявив обидва транспортні засоби в кюветі – Volkswagen Bora та Tarpan Honker", – йдеться в повідомленні.

Фото: Повітова команда Державної пожежної служби в Піші

У транспортних засобах подорожувало загалом 10 людей, всі учасники події залишили автомобілі до прибуття служб.

"Троє людей були доставлені до лікарні для подальшого спостереження", – повідомили в Державній пожежній службі. Чи є серед ушпиталених військові, не уточнюється.

Нагадаємо, в березні на півночі Польщі двоє солдатів отримали легкі поранення в ДТП за участю чотирьох транспортних засобів.

У травні вантажний автомобіль Сил оборони Фінляндії, який рухався у складі військової колони, зʼїхав у кювет.