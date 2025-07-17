На севере Польши военный автомобиль попал в ДТП, есть пострадавшие

Трое человек были доставлены в больницу после столкновения военного автомобиля с легковым в селе Снопки в Варминско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши.

Об этом сообщила Поветовая команда Государственной пожарной службы в Пише (Варминско-Мазурское воеводство), пишет "Европейская правда".

Отмечается, что утром в среду экстренные службы получили сообщение о столкновении легкового автомобиля с военным транспортным средством на национальной дороге № 58 вблизи села Снопки.

"По прибытии на место происшествия пожарных команд из Пиша, руководитель спасательных работ обнаружил оба транспортных средства в кювете – Volkswagen Bora и Tarpan Honker", – говорится в сообщении.

Фото: Поветовая команда Государственной пожарной службы в Пише

В транспортных средствах путешествовали в общей сложности 10 человек, все участники происшествия покинули автомобили до прибытия служб.

"Трое человек были доставлены в больницу для дальнейшего наблюдения", – сообщили в Государственной пожарной службе. Есть ли среди госпитализированных военные, не уточняется.

Напомним, в марте на севере Польши двое солдат получили легкие ранения в ДТП с участием четырех транспортных средств.

В мае грузовой автомобиль Сил обороны Финляндии, который двигался в составе военной колонны, съехал в кювет.