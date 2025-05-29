У Фінляндії військовий ваговоз потрапив у ДТП

Вантажний автомобіль Сил оборони Фінляндії, який рухався у складі військової колони, зʼїхав у кювет в четвер.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Iltalehti.

Інцидент стався в місті Паркано на південному заході Фінляндії. Вантажний автомобіль для перевезення особового складу з'їхав на правий бік дороги і перекинувся на бік.

У ваговозі на момент ДТП перебували двоє людей. Обоє відбулись легкими травмами, але одного постраждалого відправили в лікарню на додаткове обстеження.

Через деякий час ваговоз витягли з кювету.

Керівник оперативного центру Пожежно-рятувальної служби провінції Пірканмаа Марко Ківі уточнив журналістам, що ваговоз рухався у складі колони з двох машин Сил оборони.

Він додав, що ваговози були порожніми, а хто саме перебував за їхнім кермом – військові чи цивільні – рятувальники не знають.

Раніше повідомлялось, що внаслідок аварії військового ваговоза на півдні Румунії постраждали двоє військовослужбовців із Франції.