У Польщі в аварію втрапила військова вантажівка з 24 солдатами, є постраждалі

На півночі Польщі двоє солдатів отримали легкі поранення в ДТП за участю чотирьох транспортних засобів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

В аварію потрапили три цивільні машини і військова вантажівка, в кузові якої перебували 24 солдати.

Двоє військовослужбовців були доставлені до лікарні в Колобжегу. Їхньому життю нічого не загрожує.

Сержант Памела Борковська з Колобжезького районного управління поліції повідомила, що всі учасники аварії були тверезими.

Причина інциденту поки що не з'ясована. Сержант Борковська повідомила, що поліція розглядає різні версії події.

У Франції 20 березня сталась ДТП за участю чотирьох автобусів, які перевозили військовослужбовців, внаслідок якої постраждали 36 осіб.

А у січні на півдні Чехії історичний автомобіль перекинувся під час військового показу, внаслідок чого загинули двоє осіб.