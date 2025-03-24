У Польщі в аварію втрапила військова вантажівка з 24 солдатами, є постраждалі
На півночі Польщі двоє солдатів отримали легкі поранення в ДТП за участю чотирьох транспортних засобів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
В аварію потрапили три цивільні машини і військова вантажівка, в кузові якої перебували 24 солдати.
Двоє військовослужбовців були доставлені до лікарні в Колобжегу. Їхньому життю нічого не загрожує.
Сержант Памела Борковська з Колобжезького районного управління поліції повідомила, що всі учасники аварії були тверезими.
Причина інциденту поки що не з'ясована. Сержант Борковська повідомила, що поліція розглядає різні версії події.
У Франції 20 березня сталась ДТП за участю чотирьох автобусів, які перевозили військовослужбовців, внаслідок якої постраждали 36 осіб.
А у січні на півдні Чехії історичний автомобіль перекинувся під час військового показу, внаслідок чого загинули двоє осіб.