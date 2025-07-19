МЗС Естонії: ЄС почав роботу над новим пакетом санкцій проти Росії

У Міністерстві закордонних справ Естонії заявили, що робота над новим санкційним пакетом проти Росії вже розпочалась.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву естонського МЗС.

Як зазначив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, ЄС не зупиниться "на половинчастих заходах".

Він також підтвердив, що робота над наступним, 19-м пакетом санкцій вже розпочалася.

"Кожен новий пакет підсилює наше послання: Україна не самотня, і Росія не залишиться безкарною", – підкреслив він.

Нагадаємо, вранці 18 липня Комітет постійних представників ЄС (Corеper) затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.

Зокрема, пакет включає санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії – семи компаній в Китаї (трьох у Гонконгу), чотирьох у Туреччині.

До пакета також увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.