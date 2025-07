Каллас розкрила деталі 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ, який нарешті вдалось ухвалити

До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

Про це повідомила головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас, пише "Європейська правда".

Каллас назвала погоджений 18-й пакет одним з найпотужніших з усіх, застосованих проти РФ.

"Ми ще більше обрізаємо бюджет Кремля на фінансування війни, включивши у списки ще 105 суден "тіньового флоту" і тих, хто їм сприяє, та обмежуючи доступ російських банків до фінансування. "Північний потік" буде під забороною. Це також нижча цінова стеля на нафту", – розповіла Кая Каллас.

За її словами, санкційний пакет забезпечить додатковий тиск на російський ВПК, китайські банки, які допомагають РФ обходити санкції, та додаткові перешкоди для імпорту до Росії компонентів, що використовуються у військових БПЛА.

"Ми вперше покарали санкціями реєстр суден і найбільший нафтопереробний об’єкт компанії "Роснефть" в Індії. Окрім того, наші санкції б’ють по тих, хто займається нав’язуванням ідеології українським дітям", – додала головна дипломатка ЄС.

For the first time, we're designating a flag registry and the biggest Rosneft refinery in India.



Our sanctions also hit those indoctrinating Ukrainian children.



We will keep raising the costs, so stopping the aggression becomes the only path forward for Moscow. (3/3)