Посли ЄС затвердили 18-й пакет санкцій проти РФ

Комітет постійних представників ЄС (Corеper) зранку у п'ятницю, 18 липня, затвердив 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії після того, як врешті-решт Словаччина, а також Мальта зняли свій опір.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив дипломат ЄС, обізнаний з перебігом засідання.

"Зранку Coreper ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Це було єдине питання порядку денного", – заявив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він повідомив, що формальне затвердження пакета санкцій відбудеться цього ж дня на засіданні Ради ЄС з загальних питань.

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні Словаччина та Мальта пообіцяли зняти вето з 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пояснив, що країна отримала письмове зобов'язання Європейської комісії щодо своїх занепокоєнь з приводу завершення поставок російського газу у майбутньому.

А Мальту задовольнили запевнення Єврокомісії, що запропоновані санкції, які стосуються стелі ціни на російську нафту, не призведуть до збільшення "тіньового флоту" Росії.

Обговорення 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії було заплановане на п’ятницю, 18 липня, під час засідання Ради ЄС з загальних питань – але в рамках розділу "Різне" (Any other business, AOB), що не передбачало голосування та прийняття рішення.

Більше про передумови цих подій читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо між двох вогнів: чому Словаччина блокує санкції проти РФ і що хоче натомість.