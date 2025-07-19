МИД Эстонии: ЕС начал работу над новым пакетом санкций против России

В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что работа над новым пакетом санкций против России уже началась.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление эстонского МИД.

Как отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, ЕС не остановится "на половинчатых мерах".

Он также подтвердил, что работа над следующим, 19-м пакетом санкций уже началась.

"Каждый новый пакет усиливает наше послание: Украина не одинока, и Россия не останется безнаказанной", – подчеркнул он.

Напомним, утром 18 июля Комитет постоянных представителей ЕС (Corеper) утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.

В частности, пакет включает санкции против еще 26 компаний за обход санкций, в том числе 11 за пределами России – семи компаний в Китае (трех в Гонконге), четырех в Турции.

В пакет также вошли санкции против 105 судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые привлечены к поддержке ее военной машины.