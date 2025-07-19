У Польщі стався серйозний збій системи управління повітряним рухом

У Польщі через серйозний збій системи управління повітряним рухом кажуть про неможливість виконувати зльоти літаків в деяких аеропортах.

Про це повідомляє RMF24, інформує "Європейська правда".

Першим про збій повідомив варшавський аеропорт імені Фредеріка Шопена.

"У зв'язку зі збоєм інформаційних систем Польського агентства повітряного руху (PAŻP) на території всієї країни наразі неможливо виконувати зльоти літаків. Посадки наразі здійснюються відповідно до процедур", – зазначили у варшавському аеропорту.

Згодом інформацію про збій підтвердив представник Польського агентства повітряного руху (PAŻP) Марцин Хадай.

"Вранці стався збій системи управління повітряним рухом; літаки приземляються, але в деяких польських аеропортах запроваджені обмеження на зльоти", – сказав він.

Нещодавно роботу Міжнародного аеропорту Кишинева паралізував технічний збій. Після цього в уряді Молдови заявили, що технічні неполадки були викликані нестабільністю електромережі в Україні після російських атак.