В Польше произошел серьезный сбой системы управления воздушным движением

В Польше из-за серьезного сбоя системы управления воздушным движением говорят о невозможности выполнять взлеты самолетов в некоторых аэропортах.

Об этом сообщает RMF24, информирует "Европейская правда".

Первым о сбое сообщил варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена.

"В связи со сбоем информационных систем Польского агентства воздушного движения (PAŻP) на территории всей страны в настоящее время невозможно выполнять взлеты самолетов. Посадки в настоящее время осуществляются в соответствии с процедурами", – отметили в варшавском аэропорту.

Впоследствии информацию о сбое подтвердил представитель Польского агентства воздушного движения (PAŻP) Марцин Хадай.

"Утром произошел сбой системы управления воздушным движением; самолеты приземляются, но в некоторых польских аэропортах введены ограничения на взлеты", – сказал он.

Недавно работу Международного аэропорта Кишинева парализовал технический сбой. После этого в правительстве Молдовы заявили, что технические неполадки были вызваны нестабильностью электросети в Украине после российских атак.