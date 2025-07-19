В Польше произошел серьезный сбой системы управления воздушным движением
В Польше из-за серьезного сбоя системы управления воздушным движением говорят о невозможности выполнять взлеты самолетов в некоторых аэропортах.
Об этом сообщает RMF24, информирует "Европейская правда".
Первым о сбое сообщил варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена.
"В связи со сбоем информационных систем Польского агентства воздушного движения (PAŻP) на территории всей страны в настоящее время невозможно выполнять взлеты самолетов. Посадки в настоящее время осуществляются в соответствии с процедурами", – отметили в варшавском аэропорту.
Впоследствии информацию о сбое подтвердил представитель Польского агентства воздушного движения (PAŻP) Марцин Хадай.
"Утром произошел сбой системы управления воздушным движением; самолеты приземляются, но в некоторых польских аэропортах введены ограничения на взлеты", – сказал он.
Недавно работу Международного аэропорта Кишинева парализовал технический сбой. После этого в правительстве Молдовы заявили, что технические неполадки были вызваны нестабильностью электросети в Украине после российских атак.