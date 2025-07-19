Більшість німців не підтримують заборону ультраправої "АдН"

Згідно з результатами нового опитування, більшість німців виступили проти заборони ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Дані опитування, проведеного Інститутом Аленсбаха, наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Опитування показало, що 52% респондентів відкидають заборону партії, а 27% підтримують її. У східній Німеччині дві третини опитаних висловилися проти такого кроку.

На думку дослідників, однією з основних причин є те, що багато німців особисто знайомі з прихильниками "АдН".

На заході 67% респондентів заявили, що в їхньому колі спілкування є прихильники "АдН", на сході цей показник зріс до 88%.

Хоча 54% респондентів охарактеризували "АдН" як ультраправу партію, тільки 5% так само оцінили своїх знайомих, які підтримують цю політсилу.

Нагадаємо, Соціал-демократична партія Німеччини вирішила готувати заборону ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Заклики до заборони партії посилилися після того, як Федеральне відомство із захисту конституції (BfV) почало класифікувати "АдН" як "підтверджену правоекстремістську" організацію, підвищивши її статус з "підозрюваної".

Однак згодом BfV призупинило класифікацію, поки "АдН" продовжує судовий процес.