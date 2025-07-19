Большинство немцев не поддерживают запрет ультраправой "АдН"
Согласно результатам нового опроса, большинство немцев выступили против запрета ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдН").
Данные опроса, проведенного Институтом Аленсбаха, приводит DW, сообщает "Европейская правда".
Опрос показал, что 52% респондентов отвергают запрет партии, а 27% поддерживают его. В восточной Германии две трети опрошенных высказались против такого шага.
По мнению исследователей, одной из основных причин является то, что многие немцы лично знакомы со сторонниками "АдН".
На западе 67% респондентов заявили, что в их кругу общения есть сторонники "АдН", на востоке этот показатель вырос до 88%.
Хотя 54% респондентов охарактеризовали "АдН" как ультраправую партию, только 5% так же оценили своих знакомых, которые поддерживают эту политсилу.
Напомним, Социал-демократическая партия Германии решила готовить запрет ультраправой "Альтернативы для Германии".
Призывы к запрету партии усилились после того, как Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) начало классифицировать "АдН" как "подтвержденную правоэкстремистскую" организацию, повысив ее статус с "подозреваемой".
Однако впоследствии BfV приостановило классификацию, пока "АдН" продолжает судебный процесс.