Кобахідзе звинуватив експосолку США в Грузії у "поширенні чуток"

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що колишня посол США в Тбілісі Робін Данніган була відкликана з країни не за власною ініціативою, а в результаті рішення американської сторони, а також звинуватив її у "поширенні чуток".

Його слова передає News Georgia, пише "Європейська правда".

Кобахідзе відреагував на недавнє інтерв'ю дипломатки, в якому вона розповіла про непублічний лист від грузинської влади до адміністрації американського президента Дональда Трампа з погрозами та образами.

Він сказав, що Данніган була відкликана з країни не за власною ініціативою, а в результаті рішення американської сторони.

"Робін Данніган – не пішла у відставку, а була звільнена з посади посла. Коли звільнений посол поширює чутки, це несерйозно", – сказав.

Також він заявив, що Данніган, як і її попередниця Келлі Дегнан, були призначені попередньою адміністрацією США, яка, за його словами, "багато чого зіпсувала" у двосторонніх відносинах.

"По суті, вони серйозно сприяли якісному погіршенню грузинсько-американських відносин. Тому вони не мають морального права говорити про що-небудь, коли мова йде про грузинсько-американські відносини", – додав прем'єр.

Зазначимо, 13 травня Кобахідзе написав листа Трампу і віцепрезиденту Джей Ді Венсу, де вказував на "близькість поглядів" адміністрації Білого дому та грузинської влади та водночас нарікав, що між ними і офіційним Тбілісі досі не було ніяких контактів.

Також у тому листі він поскаржився, що застосовані за адміністрації Байдена санкції проти грузинських посадовців досі чинні, а нещодавно у Конгресі ухвалили закон MEGOBARI – та дорікнув, що у Трампа ніяк не спробували зупинити його (детальніше про це – у статті "Удар з Вашингтона: що змінить схвалення Конгресом США законопроєкту про підтримку Грузії").