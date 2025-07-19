Кобахидзе обвинил экс-посола США в Грузии в "распространении слухов"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший посол США в Тбилиси Робин Данниган была отозвана из страны не по собственной инициативе, а в результате решения американской стороны, а также обвинил ее в "распространении слухов".

Его слова передает News Georgia, пишет "Европейская правда".

Кобахидзе отреагировал на недавнее интервью дипломата, в котором она рассказала о непубличном письме от грузинских властей к администрации американского президента Дональда Трампа с угрозами и оскорблениями.

Он сказал, что Данниган была отозвана из страны не по собственной инициативе, а в результате решения американской стороны.

"Робин Данниган – не ушла в отставку, а была уволена с поста посла. Когда уволенный посол распространяет слухи, это несерьезно", – сказал он.

Также он заявил, что Данниган, как и ее предшественница Келли Дегнан, были назначены предыдущей администрацией США, которая, по его словам, "многое испортила" в двусторонних отношениях.

"По сути, они серьезно способствовали качественному ухудшению грузино-американских отношений. Поэтому они не имеют морального права говорить о чем-либо, когда речь идет о грузино-американских отношениях", – добавил премьер.

Отметим, 13 мая Кобахидзе написал письмо Трампу и вице-президенту Джей Ди Венсу, где указывал на "близость взглядов" администрации Белого дома и грузинской власти и одновременно сетовал, что между ними и официальным Тбилиси до сих пор не было никаких контактов.

Также в том письме он пожаловался, что примененные при администрации Байдена санкции против грузинских чиновников до сих пор действуют, а недавно в Конгрессе приняли закон MEGOBARI – и упрекнул, что у Трампа никак не попытались остановить его (подробнее об этом – в статье "Удар из Вашингтона: что изменит одобрение Конгрессом США законопроекта о поддержке Грузии").