Посол США у Тбілісі розповіла про лист з погрозами адміністрації Трампа від "Грузинської мрії"

Посол США в Тбілісі Робін Данніган, яка залишає свою посаду, розповіла про непублічний лист від керівної партії "Грузинська мрія" адміністрації президента США Дональда Трампа, який мав "загрозливий і образливий" характер.

Про це вона розповіла в інтерв’ю грузинській службі Радіо Свобода, пише "Європейська правда".

Дипломатка стверджує, що лист "Грузинської мрії" був адресований адміністрації президента США та викликав "вкрай негативну" реакцію у Вашингтоні.

"Керівництво "Грузинської мрії" надіслало мені лист для адміністрації Трампа. Це особистий лист, не публічний. Чесно кажучи, він був образливим, несерйозним, містив погрози і був вкрай негативно сприйнятий у Вашингтоні", – заявила Данніган.

Посол уточнила, що лист став реакцією на рекомендації, які вона передала грузинській владі після зустрічей з представниками нової американської адміністрації на початку 2025 року. Вона озвучила їх на переговорах з міністеркою закордонних справ Грузії Макою Бочорішвілі 14 березня.

Пізніше, як розповіла Данніган, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе опублікував відкритий лист до президента Трампа. Незабаром держсекретар США Марко Рубіо доручив їй передати офіційну відповідь засновнику та почесному голові "Грузинської мрії" Бідзіні Іванішвілі, проте він відмовився від зустрічі.

"Я пішла до нього і сказала: у мене є відповідь від держсекретаря Рубіо, яку він доручив мені передати Бідзіні Іванішвілі. І Бідзіна Іванішвілі відмовився зустрітися", – сказала Данніган.

На уточнювальне запитання, чому лист адресували не прем'єру, а Іванішвілі, Данніган відповіла: "Думаю, більшість людей у світі розуміють, що Бідзіна Іванішвілі керує урядом".

За словами дипломатки, для відновлення відносин із США від Грузії не потрібно нічого надмірного – достатньо припинити ворожу риторику.

"Найдивніше в цій ситуації те, що вимоги для відновлення відносин насправді нескладні. Одним з перших кроків має стати припинення антиамериканської риторики. Припиніть поширювати неправду про США", – підкреслила вона.

Зазначимо, 13 травня Кобахідзе написав листа Трампу і віцепрезиденту Джей Ді Венсу, де вказував на "близькість поглядів" адміністрації Білого дому та грузинської влади та водночас нарікав, що між ними і офіційним Тбілісі досі не було ніяких контактів.

Також у тому листі він поскаржився, що застосовані за адміністрації Байдена санкції проти грузинських посадовців досі чинні, а нещодавно у Конгресі ухвалили закон MEGOBARI – та дорікнув, що у Трампа ніяк не спробували зупинити його (детальніше про це – у статті "Удар з Вашингтона: що змінить схвалення Конгресом США законопроєкту про підтримку Грузії").