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Франція зафіксувала другий найспекотніший червень з 1900 року

Новини — Середа, 2 липня 2025, 11:22 — Ірина Кутєлєва

Червень 2025 року у Франції став другим найспекотнішим з початку спостережень у 1900 році.

Про це заявила міністерка екологічної трансформації країни Аньєс Паньє-Рюнаше, яку цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Крім Франції, Іспанія та Португалія також повідомили про найспекотніші температури червня в історії.

"Червень 2025 року став другим найспекотнішим червнем з початку спостережень у 1900 році, поступившись лише червню 2003 року", – сказала міністерка.

Як повідомляли, через надмірну спеку у Франції тимчасово закрили для відвідування верхівку Ейфелевої вежі в Парижі.

Тим часом 2 липня екстремальна спека дісталась і до Німеччини.

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