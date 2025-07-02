Франция зафиксировала второй самый жаркий июнь с 1900 года
Новости — Среда, 2 июля 2025, 11:22 —
Июнь 2025 года во Франции стал вторым самым жарким с начала наблюдений в 1900 году.
Об этом заявила министр экологической трансформации страны Аньес Панье-Рюнаше, которую цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".
Кроме Франции, Испания и Португалия также сообщили о самых жарких температурах июня в истории.
"Июнь 2025 года стал вторым самым жарким июнем с начала наблюдений в 1900 году, уступив лишь июню 2003 года", – сказала министр.
Как сообщалось, из-за чрезмерной жары во Франции временно закрыли для посещения верхушку Эйфелевой башни в Париже.
Тем временем 2 июля экстремальная жара добралась и до Германии.
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