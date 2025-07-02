Франция зафиксировала второй самый жаркий июнь с 1900 года

Июнь 2025 года во Франции стал вторым самым жарким с начала наблюдений в 1900 году.

Об этом заявила министр экологической трансформации страны Аньес Панье-Рюнаше, которую цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Кроме Франции, Испания и Португалия также сообщили о самых жарких температурах июня в истории.

"Июнь 2025 года стал вторым самым жарким июнем с начала наблюдений в 1900 году, уступив лишь июню 2003 года", – сказала министр.

Как сообщалось, из-за чрезмерной жары во Франции временно закрыли для посещения верхушку Эйфелевой башни в Париже.

Тем временем 2 июля экстремальная жара добралась и до Германии.