ЗМІ: Макрон зателефонував Зеленському після розмови з Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським після того, як поговорив з господарем Кремля Владіміром Путіним увечері 1 липня.

Про це "Суспільному" повідомило поінформоване джерело, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника, розмова між Макроном і Зеленським пройшла конструктивно.

Як зазначено, французький президент переповів українському колезі деталі своєї розмови з кремлівським правителем.

У вівторок увечері Кремль повідомив, що Путін і Макрон обговорили ескалацію на Близькому Сході та повномасштабне російське вторгнення в Україну, а сама розмова мала "змістовний характер".

Згодом Єлисейський палац, коментуючи розмову Макрона з Путіним, заявив, що французький президент закликав до якнайшвидшого припинення вогню між Україною та Росією.

Перед цим Макрон і Путін востаннє розмовляли 11 вересня 2022 року.