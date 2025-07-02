СМИ: Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным по телефону

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским после того, как поговорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным вечером 1 июля.

Об этом "Суспільному" сообщил информированный источник, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника, разговор между Макроном и Зеленским прошел конструктивно.

Как указано, французский президент пересказал украинскому коллеге детали своего разговора с кремлевским правителем.

Во вторник вечером Кремль сообщил, что Путин и Макрон обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и полномасштабное российское вторжение в Украину, а сам разговор имел "содержательный характер".

Впоследствии Елисейский дворец, комментируя разговор Макрона с Путиным, заявил, что французский президент призвал к скорейшему прекращению огня между Украиной и Россией.

Перед этим Макрон и Путин в последний раз разговаривали 11 сентября 2022 года.