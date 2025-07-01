У Макрона кажуть, що він закликав Путіна до припинення вогню в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон у першій за майже три роки розмові з Владіміром Путіним закликав до якнайшвидшого припинення вогню між Україною та Росією.

Про це повідомив Єлисейський палац за підсумками розмови, пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

У Макрона заявили, що в розмові з Путіним він "підкреслив незмінну підтримку Францією суверенітету та територіальної цілісності України".

"Він закликав до якнайшвидшого встановлення перемир'я та початку переговорів між Україною і Росією для досягнення міцного і тривалого врегулювання конфлікту", – додали в Єлисейському палаці.

У Кремлі раніше у вівторок заявили, що Путін і Макрон обговорили ескалацію на Близькому Сході та повномасштабне російське вторгнення в Україну, а сама розмова мала "змістовний характер".

Перед цим Макрон і Путін востаннє розмовляли 11 вересня 2022 року.

Минулого року президент Франції уже допускав, що може провести телефонну розмову з Путіним.