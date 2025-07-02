У Литві трьох осіб звинувачують у пошкодженні пам'ятника лідеру опору СРСР на замовлення РФ

У Литві прокурор висунув обвинувачення трьом особам в оскверненні пам'ятника лідеру антирадянського опору Адофсу Раманаускасу-Ванагасу в січні 2024 року.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Прокурор Рімас Брадунас розповів, що двоє з трьох обвинувачених мають подвійне громадянство Естонії та Росії, а один є громадянином Росії.

"Це дійсно не було спонтанним і реалізованим злочинним діянням. Як я вже згадував, дія була спланована, спочатку проведено розвідку, спостереження, ідентифікацію окремих об'єктів і обрано саме цей (пам’ятник)", – сказав він.

За словами прокурора, підозрювані діяли на замовлення спецслужб РФ.

"Під час розслідування встановлено, що ці особи, діючи в організованій групі, виконували завдання спеціальних служб Російської Федерації, а саме – ГРУ, з метою дестабілізації ситуації в державі", – додав Брадунас.

Він розповів, що підозрювані були завербовані для виконання конкретних завдань.

"Їм була запропонована винагорода, яка в окремих випадках була отримана", – сказав Брадунас.

Однак конкретну суму, скільки було заплачено за осквернення пам'ятника партизанському командиру, він не назвав. За словами прокурора, сума обмежилася кількома сотнями або кількома тисячами євро.

Стосовно усіх трьох обвинувачених наразі застосовано найсуворіший запобіжний захід – арешт.

Раманаускас-Ванагас був одним з партизанських лідерів, які підписали в 1949 році Декларацію Союзу литовських борців за свободу.

Фотографія з колекції Музею краю Меркіне

Партизанські загони почали формуватися в Литві в 1944 році у відповідь на радянські репресії, депортації та примусовий призов до Червоної Армії. Організований збройний опір радянській окупації закінчився в 1953 році.

Раманаускас-Ванагас був заарештований радянською владою в 1956 році і страчений роком пізніше.

У 2018 році литовський Сейм визнав Раманаускаса-Ванагаса главою держави Литви.

Нагадаємо, у травні в естонській столиці Таллінні невідомі обмалювали фарбою радянський пам’ятник "Бронзовий солдат", розташований на військовому кладовищі.

Крім того, президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що його країна працює над тим, щоб у Брюсселі з’явився пам’ятник злочинам нацизму та радянського режиму.