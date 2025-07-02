В Литве трех человек обвиняют в повреждении памятника лидеру сопротивления СССР по заказу РФ

В Литве прокурор предъявил обвинение трем лицам в осквернении памятника лидеру антисоветского сопротивления Адофсу Раманаускасу-Ванагасу в январе 2024 года.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

Прокурор Римас Брадунас рассказал, что двое из трех обвиняемых имеют двойное гражданство Эстонии и России, а один является гражданином России.

"Это действительно не было спонтанным и реализованным преступным деянием. Как я уже упоминал, действие было спланировано, сначала проведена разведка, наблюдение, идентификация отдельных объектов и выбран именно этот (памятник)", – сказал он.

По словам прокурора, подозреваемые действовали по заказу спецслужб РФ.

"В ходе расследования установлено, что эти лица, действуя в организованной группе, выполняли задачи специальных служб Российской Федерации, а именно – ГРУ, с целью дестабилизации ситуации в государстве", – добавил Брадунас.

Он рассказал, что подозреваемые были завербованы для выполнения конкретных задач.

"Им было предложено вознаграждение, которое в отдельных случаях было получено", – сказал Брадунас.

Однако конкретную сумму, сколько было заплачено за осквернение памятника партизанскому командиру, он не назвал. По словам прокурора, сумма ограничилась несколькими сотнями или несколькими тысячами евро.

В отношении всех трех обвиняемых пока применена самая строгая мера пресечения – арест.

Раманаускас-Ванагас был одним из партизанских лидеров, подписавших в 1949 году Декларацию Союза литовских борцов за свободу.

Фото из коллекции Музея края Меркине

Партизанские отряды начали формироваться в Литве в 1944 году в ответ на советские репрессии, депортации и принудительный призыв в Красную Армию. Организованное вооруженное сопротивление советской оккупации закончилось в 1953 году.

Раманаускас-Ванагас был арестован советскими властями в 1956 году и казнен годом позже.

В 2018 году литовский Сейм признал Раманаускаса-Ванагаса главой государства Литвы.

Напомним, в мае в эстонской столице Таллинне неизвестные обрисовали краской советский памятник "Бронзовый солдат", расположенный на военном кладбище.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что его страна работает над тем, чтобы в Брюсселе появился памятник преступлениям нацизма и советского режима.